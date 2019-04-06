"Спартак" и ЦСКА выбрали игровую форму на очный матч чемпионата России

"Спартак" и ЦСКА определились, в какой форме они будут играть в матче 22-го тура чемпионата России.

"Народная команда" выбрала традиционный красно-белый комплект, а армейцы - белую экипировку с красно-синей вертикальной полосой на груди.

Напомним, что матч "Спартак" - ЦСКА состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Перед дерби ЦСКА идёт на четвёртом месте с 37 очками в активе, а "Спартак" - на пятом с 36 баллами на счету.

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