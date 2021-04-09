"Спартак" и ЦСКА заинтересованы в бразильском хавбеке
Фото: Твиттер @raphaveiga20
В услугах полузащитника бразильского "Палмейрас" Рафаэля Вейги заинтересованы клубы из РПЛ, сообщает Central da Bola.
Его, в качестве потенциального усиления, хотят купить "Спартак" и ЦСКА.
По информации источника, московские клубы собираются в ближайшие дни отправить в Бразилию официальные предложения по 25-летнему футболисту. Окружение игрока подтверждает интерес к нему со стороны клубов из России.
В прошлом сезоне Вейга сыграл за "Палмейрас" 26 матчей в чемпионате Бразилии, забил 11 голов и отдал 1 результативную передачу. В составе команды хавбек стал обладателем Кубка Либертадорес, проведя в турнире 10 матчей, забив 2 гола и отдав 1 голевой пас.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 4,5 млн.
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