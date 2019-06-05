"Спартак" и "Динамо" хотят приобрести защитника "Беневенто"

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"Спартак" и "Динамо" хотят приобрести защитника "Беневенто"

"Спартак" и "Динамо" нацелились на 28-летнего игрока "Беневенто" Луку Кальдироле, передает TMW.

Ранее сообщалось, что в итальянце также заинтересована "Болонья".

Кальдирола - воспитанник "Интера", за который он сыграл только один матч. Большую часть своей карьере провел в немецком "Вердере". 

В "Беневенто" футболист перешел зимой 2019 года. В минувшем сезоне Серии Б он сыграл 16 матчей, в которых отметился 3 голами.

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