"Спартак" и "Динамо" могут обменяться защитниками

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"Спартак" и "Динамо" могут обменяться защитниками

Текущим летом московские "Спартак" и "Динамо" могут обменяться защитниками, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" заинтересованы в подписании Константина Рауша, а в обратном направлении может отправиться Дмитрий Комбаров, который является воспитанником "бело-голубых".

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