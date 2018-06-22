Текущим летом московские "Спартак" и "Динамо" могут обменяться защитниками, сообщают российские СМИ.

"Красно-белые" заинтересованы в подписании Константина Рауша, а в обратном направлении может отправиться Дмитрий Комбаров, который является воспитанником "бело-голубых".

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