"Спартак" и "Динамо" нацелились на Рибери
Два российских топ-клуба хотят купить этим летом экс-хавбека "Баварии" Франка Рибери. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, 36-летнего игрока хотят купить "Динамо" и "Спартак".
Ранее сообщалось, что Франк Рибери назвал ряд условий для своего перехода в "Локомотив".
Кроме того, с футболистом связывалась "Фиорентина". Рибери примет решение в скором времени.
Рибери с 2007 по 2019 год выступал за "Баварию". В составе клуба он завоевал 24 трофея.
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Главные новости дня: 17 августа
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