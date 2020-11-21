"Спартак" и "Динамо" не выявили победителя в боевом матче РПЛ

В матче 10-го тура чемпионата России московские "Спартак" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет на 79-й минуте открыл Дмитрий Скопинцев, а но вскоре равновесие восстановил Роман Зобнин.

"Спартак" остался на на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. "Динамо" с 27 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.

"Спартак" Москва – "Динамо" Москва - 1:1 (0:0)

Голы: Скопинцев, 79 - 0:1, Зобнин, 85 - 1:1

"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Ларссон, Кокорин (Бакаев, 75), Понсе.

"Динамо": Шунин, Ордец, Евгеньев, Варела, Скопинцев, Нойштедтер, Лесовой, Моро, Фомин, Комличенко (Тюкавин, 72), Н`Жи (Грулев, 58).

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