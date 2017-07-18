"Спартак" и "Динамо" объявили составы на матч первого тура

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"Спартак" и "Динамо" объявили составы на матч первого тураМосковские "Спартак" и "Динамо" объявили составы на свой матч первого тура Премьер-Лиги сезона 2017/2018.

Так, "красно-белые" начнут игру в следующем сочетании: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.

Состав "бело-синих" выглядит следующим образом: Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Катрич, Зотов, Сапета, Ионов, Панченко, Бечирай.

Напомним, Нойштедтер может перейти в "Спартак". | soccernews.ru

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