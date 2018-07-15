"Спартак" и "Динамо" одержали крупные победы в товарищеских матчах

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"Спартак" и "Динамо" одержали крупные победы в товарищеских матчах

Российские клубы "Спартак" и "Динамо" добились крупных побед в товарищеских матчах, соответственно, над сербским "Пролетером" и немецкой "Арминией".

"Пролетер" Сербия – "Спартак" Россия – 0:3 (0:0)
Голы: Фернандо, 29 - 0:1, Жиго, 41 - 0:3, Ташаев, 43 - 0:3

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев, Глушаков, Ташаев, Промес, Зе Луиш.

"Арминия" Германия – "Динамо" Россия – 1:4 (1:1)
Голы: Марков, 22 - 0:1, Луценко, 70 - 1:2, Лучков, 82 - 1:3, Рауш, 87 - 1:4

"Динамо": Шунин, Козлов, Марков, Панченко, Рауш, Рыков, Соу, Суньич, Темников, Терехов, Теттех

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