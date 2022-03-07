"Спартак" и "Динамо" потроллили друг друга после дерби

Фото твиттер "Спартака"

Пресс-службы "Спартака" и "Динамо" посоревновались в остроумии по окончании московского дерби в рамках 20-го тура РПЛ.

Напомним, что "красно-белые" на выезде победили со счётом 2:0.

"Промес против "Динамо": 7 голов в 8 матчах! Кажется, у Атлантиды новый король", - говорится в шутке "Спартака".

"Ждём на поверхности", - ответило "Динамо", прикрепив скрин турнирной таблицы текущего чемпионата России.

Ждём на поверхности pic.twitter.com/jDcnJO9wBH — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 6, 2022

Не пропустите: Промес вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории "Спартака". | http://soccernews.ru