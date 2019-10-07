"Спартак" и "Динамо" проявляют интерес к чешскому тренеру
Наставник Индржих Трпишовски может сменить пражскую "Славию" на один из клубов РПЛ.
Как сообщает Betting Insider, интерес к 43-летнему чешскому специалисту проявляют московские "Спартак" и "Динамо", которые после отставок Олега Кононова и Дмитрия Хохлова остаются без тренеров.
Трпишовски возглавил "Славию" в 2017 году. Под его руководством клуб выигрывал чемпионат и дважды становился обладателем Кубка Чехии.
Кроме того, в прошлом сезоне "Славия" дошла до четвертьфинала Лиги Европы, а в текущем сезоне выступает в Лиге Чемпионов.
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