"Спартак" и "Динамо" узнали соперников в полуфинале Кубка России

Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка России.

Московское "Динамо" встретится с владикавказской "Аланией", московский "Спартак" сыграет с красноярским "Енисеем". Оба московских клуба сыграют на своем поле.

"Динамо" – "Алания"

"Спартак" – "Енисей"

Полуфиналы пройдут 11 и 12 мая. Финал состоится 29 мая.

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