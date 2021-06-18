"Спартак" и "Динамо" ведут борьбу за защитника "Лацио"

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"Спартак" и "Динамо" ведут борьбу за защитника "Лацио"

Фото инстаграм Адама Марушича

Правый защитник "Лацио" Адам Марушич может продолжить карьеру в России, сообщает Sempre Inter.

По информации источника, 28-летний футболист интересен двум московским клубам - "Спартаку" и "Динамо".

Сам серб готов к смене команды - он хочет играть более значимую роль в коллективе и больше зарабатывать. Его нынешняя зарплата - 900 тысяч евро в год.

В прошедшем сезоне Марушич сыграл за "Лацио" 46 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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