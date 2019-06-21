"Спартак" и "Динамо" все еще могут помешать переходу де Вильены в "Краснодар"

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"Спартак" и "Динамо" все еще могут помешать переходу де Вильены в "Краснодар"

Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни де Вильена может не перейти в "Краснодар", несмотря на официальное объявление о трансфере.

По данным журналиста Ивана Карпова, "Спартак" и "Динамо" все еще могут перехватить футболиста.

Все дело в том, что "Краснодар" договорился о покупке хавбека с "Фейеноордом" за 7,5 миллионов евро плюс бонусы, но не согласовал переход с самим игроком. А для де Вильены приоритетом является переход в клуб из Москвы.

Таким образом, все может измениться в течение нескольких дней.

Не пропустите: "Спартак" пытался перебить предложение "Краснодара" по де Вильене. | http://soccernews.ru
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