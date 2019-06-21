"Спартак" и "Динамо" все еще могут помешать переходу де Вильены в "Краснодар"
Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни де Вильена может не перейти в "Краснодар", несмотря на официальное объявление о трансфере.
По данным журналиста Ивана Карпова, "Спартак" и "Динамо" все еще могут перехватить футболиста.
Все дело в том, что "Краснодар" договорился о покупке хавбека с "Фейеноордом" за 7,5 миллионов евро плюс бонусы, но не согласовал переход с самим игроком. А для де Вильены приоритетом является переход в клуб из Москвы.
Таким образом, все может измениться в течение нескольких дней.
Не пропустите: "Спартак" пытался перебить предложение "Краснодара" по де Вильене. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселоне" придется заплатить Рабьо, чтобы он не перешел в команду
-
"Спартак" и "Динамо" все еще могут помешать переходу де Вильены в "Краснодар"
-
"Барселона" подготовила конкретное предложение по Неймару
-
Хавбек "Атлетико" Родри выбрал новый клуб
-
"Ливерпуль" определился с будущим Ориги
-
СМИ узнали, что у РФС появятся два новых спонсора
-
"Барселона" определилась с соперником по матчу за Кубок Гампера
-
"Зенит" близок к подписанию перспективного бразильца
-
Коутиньо согласился перейти в ПСЖ
-
Марадона: "Врачи врут, что я умираю"
-
1
Федун: "У меня нет административных ресурсов, нет желания заниматься судейством"
-
"Манчестер Сити" согласовал трансфер испанского вратаря
-
Хуммельс прокомментировал своё возвращение в дортмундскую "Боруссию"
-
"Челси" объявил о возвращении в клуб Петера Чеха
-
"Анжи" сократил долги в 3,6 раза
-
Мбаппе сделал выбор между "Золотым мячом" и победой в Лиге Чемпионов
-
1
"Спартак" пытался перебить предложение "Краснодара" по де Вильене
-
Кавани провёл 112-й матч за сборную Уругвая. Это третий результат в истории
-
Коутиньо может вернуться в "Ливерпуль"
-
Сарри нашёл замену для Канселу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23