"Спартак" и "Динамо" все еще могут помешать переходу де Вильены в "Краснодар"

Полузащитник "Фейеноорда" и сборной Нидерландов Тонни де Вильена может не перейти в "Краснодар", несмотря на официальное объявление о трансфере.

По данным журналиста Ивана Карпова, "Спартак" и "Динамо" все еще могут перехватить футболиста.

Все дело в том, что "Краснодар" договорился о покупке хавбека с "Фейеноордом" за 7,5 миллионов евро плюс бонусы, но не согласовал переход с самим игроком. А для де Вильены приоритетом является переход в клуб из Москвы.

Таким образом, все может измениться в течение нескольких дней.

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