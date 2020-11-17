"Спартак" и "Динамо" выйдут на субботнее дерби в специальных футболках

Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов в преддверии матча 15-го тура РПЛ против "Динамо" анонсировал памятные мероприятия, связанные со 100-летием со дня рождения легенды клуба Константина Бескова.

"18 ноября представители клуба посетят могилу Константина Бескова, в этот же день состоится футбольный турнир среди ветеранов. На матч с "Динамо" команды выйдут в специальных футболках, также на табло стадиона будет показан ролик, посвященный Бескову", - цитирует Фетисова "Р-Спорт".

Матч "Спартак" - "Динамо" состоится в субботу, 21 ноября, в 19:00 по московскому времени.

Бесков умер в 2006 году. Будучи футболистом, он выступал за "Динамо" с 1941 по 1954 год, а в качестве тренера возглавлял и "бело-голубых" (1967-1972 и 1994-1995), и "красно-белых" (1977-1988).

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