"Спартак" и ещё три клуба РПЛ проведут предсезонный турнир в Австрии

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"Спартак" и ещё три клуба РПЛ проведут предсезонный турнир в Австрии

В конце июня и начале июля на австрийском стадионе "Пеллау стэдиум" пройдёт предсезонный турнир с участием российских команд.

Состав участников соревнования ожидается следующий: "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов".

Отмечается, что турнир аналогичен Кубку "Матч Премьер", который проводился в Катаре минувшей зимой. Призовой фонд - 100 тысяч евро.

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