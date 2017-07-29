"Спартак" и "Фенербахче" не могут договориться о сумме трансфера Нойштедтера

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"Спартак" и "Фенербахче" не могут договориться о сумме трансфера Нойштедтера

Московский "Спартак" продолжает вести переговоры по трансферу хавбека "Фенербахче" Романа Нойштедтера.

Как сообщают российские СМИ, турецкий клуб требует за 29-летнего футболиста пять миллионов евро, однако "красно-белые" предлагают за него только полтора миллиона.

Ранее сообщалось, что "Спартак" и "Фенербахче" могут пойти на уступки друг другу и согласовать сумму сделки на уровне трёх миллионов евро. | http://soccernews.ru

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