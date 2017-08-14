"Спартак" и "Фенербахче" не могут согласовать сумму трансфера Нойштедтера

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"Спартак" и "Фенербахче" не могут согласовать сумму трансфера НойштедтераМосковский "Спартак" и турецкий "Фенербахче" не могут согласовать сумму трансфера полузащитника "канареек" Романа Нойштедтера.

Об этом, как информирует Ajansspor, сообщил турецкий агент Доган Эрджан. Так, он рассказал: "Мы общались с руководством. Они готовы продать Романа за 8 миллионов евро. "Спартак" хочет видеть его в своих рядах, в том числе, потому что у него - российский паспорт. Но "красно-белые" готовы заплатить только 3 миллиона евро".

Напомним, дортмундская "Боруссия" намерена перехватить трансферную цель "Спартака". | soccernews.ru

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