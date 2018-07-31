"Спартак" и "Краснодар" интересовались Пейчиновичем

Бывший защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович рассказал об обстоятельствах своего ухода из московского клуба.

"У меня были разные варианты. Интересовались из Саудовской Аравии, Эмиратов, Турции, Китая. Из России? Был вариант с "Краснодаром". Плюс интересовался "Спартак". Москвичи говорили с моим агентом, но конкретного предложения не сделали. Я же до последнего верил, что останусь в "Локомотиве" - сказал Пейчинович.

Напомним, что в итоге 30-летний серб, у которого истёк контракт с "Локомотивом", перебрался в китайский "Чанчунь Ятай". | http://soccernews.ru