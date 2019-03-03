"Спартак" и "Краснодар" не выявили победителя в матче чемпионата России
В матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Счет в начале матча открыл Зе Луиш, но в середине тайма равновесие восстановил Перейра.
После матча "Краснодар" остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а "Спартак" поднялся на четвертую позицию.
"Спартак" – "Краснодар" - 1:1 (1:1)
Голы: Зе Луиш, 14 - 1:0, Перейра, 26 - 1:1
"Спартак": Селихов, Айртон, Рассказов, Боккетти, Джикия, Ломовицкий (Мельгарехо, 44), Зобнин, Ханни, Гулиев, Зе Луиш, Луис Адриано (Мелкадзе, 64).
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Петров, Мартынович, Вандерсон, Классон, Каборе, Перейра (Ольссон, 66), Сулейманов (Ари, 61), Газинский.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11