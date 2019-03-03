"Спартак" и "Краснодар" не выявили победителя в матче чемпионата России

В матче 18-го тура чемпионата России "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1. Счет в начале матча открыл Зе Луиш, но в середине тайма равновесие восстановил Перейра.

После матча "Краснодар" остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а "Спартак" поднялся на четвертую позицию.

"Спартак" – "Краснодар" - 1:1 (1:1)

Голы: Зе Луиш, 14 - 1:0, Перейра, 26 - 1:1

"Спартак": Селихов, Айртон, Рассказов, Боккетти, Джикия, Ломовицкий (Мельгарехо, 44), Зобнин, Ханни, Гулиев, Зе Луиш, Луис Адриано (Мелкадзе, 64).

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Петров, Мартынович, Вандерсон, Классон, Каборе, Перейра (Ольссон, 66), Сулейманов (Ари, 61), Газинский.

Не пропустите: "Спартак" потерял основного игрока из-за травмы. | http://soccernews.ru