"Спартак" и "Краснодар" поборются за бразильского хавбека

"Спартак" и "Краснодар" интересуются бразильским полузащитником "Гремио" Виктором Бобсином, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, российские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Кроме того, хавбек входит в сферу интересов "Барселоны", "Боруссии" Дортмунд, "Бетиса", "Браги", "Болоньи", "Байера", "Вильярреала" и "Удинезе".

20-летний Бобсин - воспитанник "Гремио". В составе сборной Бразилии U17 в 2017 году стал победителем юношеского чемпионата мира.

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