"Спартак" и "Краснодар" поборются за бразильского хавбека
"Спартак" и "Краснодар" интересуются бразильским полузащитником "Гремио" Виктором Бобсином, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, российские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
Кроме того, хавбек входит в сферу интересов "Барселоны", "Боруссии" Дортмунд, "Бетиса", "Браги", "Болоньи", "Байера", "Вильярреала" и "Удинезе".
20-летний Бобсин - воспитанник "Гремио". В составе сборной Бразилии U17 в 2017 году стал победителем юношеского чемпионата мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22