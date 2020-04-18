"Спартак" и "Краснодар" поспорят за албанского голкипера

Вратарь "Менеменспора" Гентиан Сельмани может продолжить карьеру в России, утверждает Fotomac.

По сведениям издания, на албанского стража ворот претендуют "Спартак" и "Краснодар".

Также 22-летний голкипер интересен "Заре", "Болонье" и "Олимпиакосу".

В этом сезоне Сельмани провёл 31 матч за "Менеменспор" и пропустил 41 гол. Его рыночная стоимость - 500 тысяч евро.

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