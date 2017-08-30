"Спартак" и "Краснодар" сделали предложения по защитнику "Аталанты"
Московский "Спартак" и "Краснодар" сделали предложения по защитнику итальянской "Аталанты" Рафаэлу Толою.
Как информирует UOL Esporte, также готовность приобрести 26-летнего бека выразили немецкие "Шальке" и "Хоффенхайм".
В стартовавшем сезоне Толой отыграл полностью оба матча "Аталанты" в Серии А.
Напомним, "Спартак" интересуется Эль-Шаарави. | soccernews.ru
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|2
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|Герта
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|2
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