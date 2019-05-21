"Спартак" и "Локомотив" хотят приобрести игроков "Севильи". Об этом сообщает ABC de Sevilla.

Красно-белые намерены купить 30-летнего португальца Даниэла Каррису, а красно-зеленые хотят заполучить 29-летнего испанца Алейша Видаля.

В нынешнем сезоне Каррису участвовал в 38 матчах, забив 1 гол и сделав 1 ассист. Его позиция - центральный защитник.

Видаль сыграл в 21 матче и сделал 3 голевых паса. Ранее он выступал за "Барселону".

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