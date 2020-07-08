"Спартак" и "Локомотив" не выявили победителя в матче РПЛ
В матче 27-го тура чемпионата России московские клубы "Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Эсекьель Понсе, но через несколько минут равновесие восстановил Алексей Миранчук, который реализовал пенальти. Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско громко оспаривал назначение 11-метрового и за это был удален.
"Спартак" остался на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Локомотив" по-прежнему занимает вторую позицию.
"Спартак" – "Локомотив" - 1:1 (1:1)
Голы: Понсе, 38 - 1:0, Миранчук, 42 (с пенальти) - 1:1
"Спартак": Максименко, Рассказов, Гапонов, Джикия, Айртон, Крал, Умяров, Бакаев, Маслов, Понсе, Ларссон.
"Локомотив": Коченков, Рыбус, Серкейра, Магкеев, Игнатьев, Миранчук, Жоау Мариу, Миранчук, Куликов (Жемалетдинов, 46), Чорлука, Эдер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22