"Спартак" и "Локомотив" не выявили победителя в матче РПЛ

Теги спартак москвалокомотив москва

"Спартак" и "Локомотив" не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России московские клубы "Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Эсекьель Понсе, но через несколько минут равновесие восстановил Алексей Миранчук, который реализовал пенальти. Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско громко оспаривал назначение 11-метрового и за это был удален.

"Спартак" остался на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Локомотив" по-прежнему занимает вторую позицию.

"Спартак" – "Локомотив" - 1:1 (1:1)
Голы: Понсе, 38 - 1:0, Миранчук, 42 (с пенальти) - 1:1

"Спартак": Максименко, Рассказов, Гапонов, Джикия, Айртон, Крал, Умяров, Бакаев, Маслов, Понсе, Ларссон.

"Локомотив": Коченков, Рыбус, Серкейра, Магкеев, Игнатьев, Миранчук, Жоау Мариу, Миранчук, Куликов (Жемалетдинов, 46), Чорлука, Эдер.

Не пропустите: ЦСКА разгромил "Оренбург" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федун высказался о будущем Тедеско в "Спартаке"

Федун высказался о будущем Тедеско в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов