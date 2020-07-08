"Спартак" и "Локомотив" не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 27-го тура чемпионата России московские клубы "Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1. Счет открыл Эсекьель Понсе, но через несколько минут равновесие восстановил Алексей Миранчук, который реализовал пенальти. Главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско громко оспаривал назначение 11-метрового и за это был удален.

"Спартак" остался на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Локомотив" по-прежнему занимает вторую позицию.

"Спартак" – "Локомотив" - 1:1 (1:1)

Голы: Понсе, 38 - 1:0, Миранчук, 42 (с пенальти) - 1:1

"Спартак": Максименко, Рассказов, Гапонов, Джикия, Айртон, Крал, Умяров, Бакаев, Маслов, Понсе, Ларссон.

"Локомотив": Коченков, Рыбус, Серкейра, Магкеев, Игнатьев, Миранчук, Жоау Мариу, Миранчук, Куликов (Жемалетдинов, 46), Чорлука, Эдер.

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