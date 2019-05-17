"Спартак" и "Локомотив" поборются за Беляева

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"Спартак" и "Локомотив" поборются за Беляева

"Спартак" и "Локомотив" проявляют интерес к защитнику тульского "Арсенала" Максиму Беляеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московские клубы намерены подписать игрока в летнее трансферное окно, когда у него закончится контракт с "Арсеналом". При этом "канониры" надеются сохранить футболиста.

27-летний Беляев является воспитанником "Локомотива". В "Арсенал" он перешел в 2016 года, всего за тульский клуб провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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