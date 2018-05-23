"Спартак" и "Локомотив" поборются за хорватского защитника

"Спартак" и "Локомотив" поборются за защитника "Ред Булл Зальцбург" Дуе Чалета-Цара, сообщает Spox.

По информации источника, и "красно-белые", и "железнодорожники" хотят подписать 21-летнего хорвата грядущим летом.

Стоит отметить, что в контракте Чалета-Цара с "быками" не прописана сумма отступных, а срок соглашения рассчитан до 2021 года.

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