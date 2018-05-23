"Спартак" и "Локомотив" поборются за хорватского защитника

Теги локомотив москваспартак москваред булл зальцбург

"Спартак" и "Локомотив" поборются за хорватского защитника

"Спартак" и "Локомотив" поборются за защитника "Ред Булл Зальцбург" Дуе Чалета-Цара, сообщает Spox.

По информации источника, и "красно-белые", и "железнодорожники" хотят подписать 21-летнего хорвата грядущим летом.

Стоит отметить, что в контракте Чалета-Цара с "быками" не прописана сумма отступных, а срок соглашения рассчитан до 2021 года.

Не пропустите: Калинич намерен отклонить предложения "Зенита", "Спартака" и "Локомотива". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов