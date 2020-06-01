"Спартак" и "Локомотив" поспорят за игрока сборной Ганы

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"Спартак" и "Локомотив" поспорят за игрока сборной Ганы

Полузащитник "Кайсериспора" Бернарду Менса может продолжить карьеру в России, сообщает Ghana Web. 

По информации источника, 25-летний футболист интересен московским "Спартаку" и "Локомотиву". Также на игрока сборной Ганы претендует ПАОК.

Рыночная стоимость африканца, который несколько лет числился в "Атлетико", оценивается в 2,4 миллиона евро.

В текущем сезоне Менса сыграл за "Кайсериспор" 21 матч, забил 3 гола и сделал 8 ассистов.

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