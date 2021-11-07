"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в дерби
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине первого тайма счет открыл Гирано Керк, а на 35-й минуте "красно-белые" остались в меньшинстве из-за удаления Руслана Литвинова. На 64-й минуте счет сравнял Наиль Умяров.
"Локомотив", набрав 25 очков, остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 19 очками по-прежнему занимает девятую позицию.
"Спартак" – "Локомотив" - 1:1 (0:1)
Голы: Керк, 23 - 0:1, Умяров, 64 - 1:1
"Спартак": Селихов, Кутепов, Джикия, Кофрие (Ларссон, 80), Айртон (Ломовицкий, 80), Мозес, Литвинов, Зобнин, Игнатов (Умяров, 46), Промес (Бакаев, 86), Соболев.
"Локомотив": Гильерме, Живоглядов (Сильянов, 75), Едвай, Баринов, Ненахов, Куликов (Рыбчинский, 86), Марадишвили (Серкейра, 63), Смолов (Лисакович, 74), Жемалетдинов, Керк, Камано.
Удаление: Литвинов (35)
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