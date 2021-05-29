"Спартак" и "Локомотив" ведут борьбу за форварда сборной Гондураса
Нападающий "Боавишты" Альберт Элис попал в сферу интересов двух топ-клубов РПЛ.
По информации Record, купить 25-летнего футболиста хотят московские "Спартак" и "Локомотив".
"Боавишта" готова отпустить своего форварда в Россию за 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Элис забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 32 матчах.
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