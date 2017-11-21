"Спартак" и "Марибор" назвали свои составы

Главные тренеры московского "Спартака" и словенского "Марибора" Массимо Каррера и Дарко Миланич определились со стартовыми составами своих команд на сегодняшний очный матч группового этапа Лиги Чемпионов.

"Спартак": Селихов, Комбаров, Кутепов, Таски, Петкович, Пашалич, Фернандо, Попов, Промес, Адриано, Зе Луиш.

"Марибор": Ханданович, Милец, Вилер, Шулер, Биллонг, Врховец, Пихлер, Кабаа, Байде, Таварес, Бохар.

Напомним, своим прогнозом на матч "Спартак" - "Марибор" поделился Мостовой. | soccernews.ru