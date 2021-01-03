"Спартак" и "Ростов" могут обменяться игроками

"Спартак" и "Ростов" могут совершить обмен футболистами в зимнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат". Нападающий "красно-белых" Александр Кокорин может перейти в "Ростов" в обмен на норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

По данным источника, "Спартак" очень рассчитывает заполучить норвежца. Впрочем, шансы на переход Кокорина в "Сочи" оцениваются гораздо выше.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету 24-летнего Норманна один забитый мяч и две голевые передачи в 14 поединках.

Не пропустите: Кокорин сфотографировался в костюме и кроссовках. В сети его высмеяли. | http://soccernews.ru