"Спартак" и "Ростов" могут обменяться игроками
"Спартак" и "Ростов" могут совершить обмен футболистами в зимнее трансферное окно, сообщает "Чемпионат". Нападающий "красно-белых" Александр Кокорин может перейти в "Ростов" в обмен на норвежского полузащитника Матиаса Норманна.
По данным источника, "Спартак" очень рассчитывает заполучить норвежца. Впрочем, шансы на переход Кокорина в "Сочи" оцениваются гораздо выше.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету 24-летнего Норманна один забитый мяч и две голевые передачи в 14 поединках.
Не пропустите: Кокорин сфотографировался в костюме и кроссовках. В сети его высмеяли. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Головин не попал в список 100 лучших футболистов в Лиге 1
-
В дортмундской "Боруссии" отреагировали на информацию об интересе "Арсенала" к Брандту
-
Умтити может вернуться во Францию
-
"Манчестер Юнайтед" решил продать Погба
-
В "Ростове" отреагировали на информацию о возможном обмене Норманна на Кокорина
-
"Ювентус" сделал Дибале солидное предложение по новому контракту: названа сумма
-
Лидеры группы "Дискотека Авария": "Неоднократно видели пьяных российских футболистов в клубах перед матчами"
-
Футболист сборной Украины стал отцом
-
1
"Спартак" и "Ростов" могут обменяться игроками
-
Главные новости дня: 2 января
-
"Арсенал" разгромил "Вест Бромвич" в матче АПЛ
-
"Реал" обыграл "Сельту" и вышел на первое место Примеры
-
"Реал" нацелился на Салаха
-
"РБ Лейпциг" переиграл "Штутгарт" и возглавил Бундеслигу
-
1
Роналду стал первым человеком с 250 миллионами подписчиков в инстаграме
-
Гвардиола просит "Манчестер Сити" подписать Азара
-
Три российских футболиста попали в топ-50 талантов по версии УЕФА
-
1
Куман высказался о зависимости "Барселоны" от Месси
-
"Брайтон" и "Вулверхэмптон" завершили матч результативной ничьей
-
"Севилья" сыграла вничью с "Бетисом", "Вильярреал" одолел "Леванте"