"Спартак" и "Ростов" ведут переговоры о трёх трансферах

Российские СМИ утверждают, что грядущий переход полузащитника Резиуана Мирзова из "Ростова" в "Спартак" не единственная сделка, которую обсуждают клубы.

Также стороны ведут переговоры о двух арендах. В скором времени к "жёлто-синим" могут присоединиться полузащитники Александр Ташаев и Лоренсо Мельгарехо.

25-летний Ташаев перебрался в "Спартак" прошлым летом, в его активе 24 игры и 2 ассиста. Контракт рассчитан до 2022 года. Рыночная стоимость - 3 миллиона евро.

28-летний Мельгарехо выступает за "красно-белых" с 2016 года, сыграл 98 матчей, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач. Соглашение игрока с клубом истекает в 2020 году. Рыночная стоимость - 3,8 миллиона евро.

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