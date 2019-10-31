"Спартак" и "Ростов" выбрали игровую форму на очный матч Кубка России

1 Теги спартак москваростов

"Спартак" и "Ростов" выбрали игровую форму на очный матч Кубка России

Стало известно, в какой форме футболисты "Спартака" и "Ростова" выйдут на матч 1/8 финала Кубка России.

Москвичи выбрали традиционные для себя красно-белые цвета, а донская команда отдала предпочтение серым футболкам и тёмно-синим шортам.

Напомним, что матч "Спартак" - "Ростов" пройдёт на "Открытие Арене" и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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Natalka17
Natalka17

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