"Спартак" и "Ростов" выбрали игровую форму на очный матч Кубка России

Стало известно, в какой форме футболисты "Спартака" и "Ростова" выйдут на матч 1/8 финала Кубка России.

Москвичи выбрали традиционные для себя красно-белые цвета, а донская команда отдала предпочтение серым футболкам и тёмно-синим шортам.

Со «Спартаком» сыграем в серой форме. Хозяева в традиционных красно-белых цветах ⚽️



Ждете матч ? pic.twitter.com/1NJVgSIe6V — Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2019

Напомним, что матч "Спартак" - "Ростов" пройдёт на "Открытие Арене" и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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