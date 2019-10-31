"Спартак" и "Ростов" выбрали игровую форму на очный матч Кубка России
Стало известно, в какой форме футболисты "Спартака" и "Ростова" выйдут на матч 1/8 финала Кубка России.
Москвичи выбрали традиционные для себя красно-белые цвета, а донская команда отдала предпочтение серым футболкам и тёмно-синим шортам.
Со «Спартаком» сыграем в серой форме. Хозяева в традиционных красно-белых цветах ⚽️— Football Club Rostov (@rostovfc) October 31, 2019
Ждете матч ? pic.twitter.com/1NJVgSIe6V
Напомним, что матч "Спартак" - "Ростов" пройдёт на "Открытие Арене" и начнётся в 19:30 по московскому времени.
Не пропустите: Ларссон поделился мнением о предстоящем матче с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
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|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
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|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11