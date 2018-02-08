"Спартак" и "Рубин" могут поменяться футболистами

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"Спартак" и "Рубин" могут поменяться футболистами

Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможном обмене футболистами между "Спартаком" и "Рубином".

"Есть интерес со стороны разнообразных команд к Ивелину Попову, который в последнее время потерял место в старте. Был интерес московского "Динамо", но сейчас он ближе всего к "Рубину". "Рубин" серьезный интерес проявляет, есть некоторые зачатки переговоров, которые могут завершиться успешно. В течение ближайших дней, может быть, недели, узнаем, где Попов продолжит карьеру.

Что касается покупок, много фамилий, они звучат из разных концов света, но очевидно одно: "Спартак", укрепившись иностранцами, хочет приобрести и российских футболистов. Сейчас "Спартак" присматривается к Федору Кудряшову. Повторюсь, это не более чем возможность изучить рынок, потому что "Спартаку" нужен российский футболист в связи с травмой Джикии. Посмотрим, кого возьмет "Спартак" и возьмет ли вообще, потому что сейчас состав красно-белых полностью укомплектован", – приводят слова Арустамяна российские СМИ.

В этом сезоне 30-летний Попов провел за "Спартак" 21 матч и не отметился результативными действиями. На счету 30-летнему Кудряшова 19 поединков.

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