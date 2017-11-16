"Спартак" и "Рубин" поборются за Канга

"Спартак" и "Рубин" поборются за полузащитника "Црвены Звезды" Каку Гелора Канга, сообщает сербская пресса.

Московский и казанский клубы рассматривают вопрос с приобретением 27-летнего габонца, который ранее уже выступал в России, защищая цвета "Ростова".

Также интерес к Канга проявляют китайские клубы.

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