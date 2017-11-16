"Спартак" и "Рубин" поборются за Канга

Теги рубинспартак москвацрвена звездакаку гелор канга

"Спартак" и "Рубин" поборются за Канга

"Спартак" и "Рубин" поборются за полузащитника "Црвены Звезды" Каку Гелора Канга, сообщает сербская пресса.

Московский и казанский клубы рассматривают вопрос с приобретением 27-летнего габонца, который ранее уже выступал в России, защищая цвета "Ростова".

Также интерес к Канга проявляют китайские клубы.

Не пропустите: Муса исключил переход в "Спартак". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов