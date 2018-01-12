"Спартак" и "Сантос" приостановили переговоры по Вериссимо

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"Спартак" и "Сантос" приостановили переговоры по Вериссимо

"Спартак" и "Сантос" приостановили переговоры по трансферу защитника Лукаса Вериссимо, сообщают российские СМИ.

Клубы взяли паузу до следующей недели, после чего "красно-белые" и "рыбы" продолжат договариваться о переходе 23-летнего центрбека.

По разным данным, "Сантос" хочет выручить от продажи Вериссимо от 8 до 10 миллионов евро, в то время как "Спартак" предлагает 6 миллионов.

Не пропустите: Президент "Сантоса": "Если "Спартак" не устраивает стоимость трансфера Вериссимо, пусть прекращают переговоры". | http://soccernews.ru

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