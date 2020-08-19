"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

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"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 3-го тура чемпионата России "Уфа" и московский "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1. В начале встречи счет открыл Павел Аликин, но на 18-й минуте счет сравнял Эсекьель Понсе. Кроме того, форвард "красно-белых" Джордан Ларссон не реализовал 11-метровый.

"Уфа" Уфа – "Спартак" Москва - 1:1 (1:1)
Голы: Аликин, 2 - 1:0, Понсе, 18 - 1:1

"Уфа": Беленов, Неделчару, Никитин, Сухов, Данченко (Тилль, 73), Голубев, Алиев, Аликин, Карп, Йокич (Фольмер, 36), Жамалетдинов.

"Спартак": Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Айртон, Зобнин, Умяров, Крал, Ларссон, Соболев, Понсе (Бакаев, 77).

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