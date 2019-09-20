"Спартак" и "Уфа" определились с игровой формой на матч 10-го тура РПЛ
Стало известно, в какой форме выйдут на матч 10-го тура РПЛ футболисты "Уфы" и "Спартака".
Как сообщает официальный твиттер башкирского клуба, "горожане" сыграют в красной экипировке, а московская команда - в белой.
Матч #УфаСпартак играем в красном ❤️ pic.twitter.com/tedCtIw2Mj— ФК УФА (@UfaFc) September 20, 2019
Матч "Уфа" - "Спартак" состоится сегодня в 17:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4