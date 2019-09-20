"Спартак" и "Уфа" определились с игровой формой на матч 10-го тура РПЛ

Стало известно, в какой форме выйдут на матч 10-го тура РПЛ футболисты "Уфы" и "Спартака".

Как сообщает официальный твиттер башкирского клуба, "горожане" сыграют в красной экипировке, а московская команда - в белой.

Матч "Уфа" - "Спартак" состоится сегодня в 17:30 по московскому времени.

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