"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае
Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" могут провести товарищеский матч, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.
По данным источника, "красно-белые" и "сине-бело-голубые" собираются провести матч во время подготовки ко второй части сезона. Поединок может пройти в феврале, если "Зенит" проведет в Дубае и второй зимний сбор.
В нынешнем сезоне "Спартак" и "Зенит" уже дважды встречались в чемпионате России. В Москве команды разошлись миром - 1:1, а в Санкт-Петербурге "Зенит" победил со счетом 3:1.
После 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на шесть очков опережает идущий третьим "Спартак".
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