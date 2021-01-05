"Спартак" и "Зенит" могут сыграть в Дубае

Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" могут провести товарищеский матч, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

По данным источника, "красно-белые" и "сине-бело-голубые" собираются провести матч во время подготовки ко второй части сезона. Поединок может пройти в феврале, если "Зенит" проведет в Дубае и второй зимний сбор.

В нынешнем сезоне "Спартак" и "Зенит" уже дважды встречались в чемпионате России. В Москве команды разошлись миром - 1:1, а в Санкт-Петербурге "Зенит" победил со счетом 3:1.

После 19 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и на шесть очков опережает идущий третьим "Спартак".

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