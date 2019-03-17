"Спартак" и "Зенит" назвали стартовые составы

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"Спартак" и "Зенит" назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Зенита" на сегодняшнюю игру.

"Спартак": Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Зобнин, Ташаев, Ханни, Адриано.

"Зенит": Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Нобоа, Кузяев, Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба.

Напомним, что поединок начнется в 19:00 (мСК).

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3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
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5 Спартак Москва Спартак Москва 19 32
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9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
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