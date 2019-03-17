"Спартак" и "Зенит" назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Спартака" и "Зенита" на сегодняшнюю игру.
"Спартак": Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Зобнин, Ташаев, Ханни, Адриано.
"Зенит": Лунев, Иванович, Ракицкий, Жирков, Смольников, Нобоа, Кузяев, Барриос, Ригони, Азмун, Дзюба.
Напомним, что поединок начнется в 19:00 (мСК).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|19
|32
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11