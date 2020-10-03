"Спартак" и "Зенит" назвали стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы московского "Спартака" и питерского "Зенита" на очный матч 10-го тура РПЛ.

Напомним, что игра на "Открытие Арене" между двумя лидерами чемпионата стартует в 19:00 по московскому времени.

"Спартак": Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Урунов, Понсе, Ларссон.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев, Барриос, Ерохин, Мостовой, Малком, Дзюба.

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