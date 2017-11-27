"Спартак" и "Зенит" назвали свои составы

Московский "Спартак" и питерский "Зенит" назвали свои составы на их сегодняшний очный матч 18-го тура Премьер-Лиги.

"Спартак": Селихов, Комбаров, Боккетти, Джикия, Ещенко, Самедов, Глушаков, Фернандо, Промес, Луис Адриано, Зе Луиш.

"Зенит": Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Кузяев, Паредес, Краневиттер, Жирков, Полоз, Кокорин.

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