"Спартак" и "Зенит" не смогли выявить победителя в дерби двух столиц

Несколько минут назад завершился центральный матч 20 тура российской Премьер-лиги, в котором московский "Спартак" принимал сильнейшую команду культурной столицы – "Зенит". Расклады перед матчем менялись несколько раз в течении дня, но в итоге все пришло к тому, что народная команда начинала игру на 5 месте, так как вечные соперники из "Локомотива" обыграли "Краснодар" и взлетели сразу в зону Лиги Чемпионов. В свою очередь "Зенит" понимал, что проигрыш "Краснодара" – это очень хороший шанс оторваться от второго места, на котором теперь уже базировался ЦСКА, на целых 7 баллов. Игры "Спартака" и "Зенита" интересны тем, что в 5 из 6 последних матчей (игра первого круга выбивается из этого списка, так как она закончилась со счетом 0:0) победа непременно достается хозяевам поля. В связи с этим (а еще по причине того, что "Зенит" неудачно сыграл с "Вильярреалом", а Кононов проповедует контратакующий футбол, от которого внутри России порой сложно отстреливаться) "бумажное" преимущество отдавалось народной команде. Ну и куда же без хорошего настроения! Перед стартовым свистком форвард хозяев Луис Адриано получил статуэтку "Золотой кабан" как лучший футболист клуба в прошлом сезоне.

Начало поединка получилось достаточно резвым, чему способствовали прессинг и быстрые выходы из обороны в исполнении "Спартака". Уже на минуте опасная атака "Зенита" привела к очень быстрому выпаду на чужие ворота: нападающие обрезались возле чужой штрафной, полузащитники в 2 паса доставили мяч вперед на Мельгарехо, тот на ложном движении обыграл Барриоса у входа в штрафную, вывалился на свидание с голкипером, но не забил – Лунев успел правильно сложится и перевел игровой снаряд на угловой. Однако, результативной атаки хозяев пришлось ждать недолго. На 13 минуте Ханни совершил подачу на дальнюю штангу с правого края штрафной, Ташаев головой сбросил мяч во вратарскую, а Денис Глушаков эффектным касанием пяткой послал мяч мимо голкипера питерцев – 1:0.

Как и предсказывалось, главным героем первого тайма в составе "Зенита" стал Сердар Азмун. Сразу после пропущенного гола он опасно входил в штрафную и пытался бить с острого угла, но Зобнин заблокировал выстрел. Еще чуть позже иранец имел уже чистый выход один на один, после верховой скидки партнера, но форварду не удалась финальная часть атаки: он не смог подстроится на удар сразу, а через мгновение его уже настиг защитник, из-за чего выстрел получился не акцентированным и не сильным. Наконец самое полезное действие Азмуна пришло на 24 минуте. Форвард откликнулся на проникающую передачу в штрафную с правого фланга, выиграл борьбу у защитника, оттеснил того корпусом и протолкнул игровой снаряд на Барриоса, который подключился к атаке и сильным выстрелом первым касанием пробил Селихова, восстановив равновесие в матче – 1:1.

Второй тайм снова начался с активности "Спартака", которая на 52 минуте закончилась сильным ударом Мельгарехо с дальней дистанции – мяч полетел в нижний ближний угол, и Лунев успел отбить "снаряд" на угловой. Через 10 минут парагваец снова потревожил игроков "Зенита": Джикия подал из-за пределов штрафной, Мельгарехо выиграл позицию у Жиркова на дальней штанге и головой пробил в противоход Луневу; вратарь никак не мог спасти команду, но мяч пролетел в нескольких десятках сантиметров от перекладины. "Зенит" тоже не отсиживался в обороне и регулярно отвечал на выпады народной команды. Между двумя моментами Мельгарехо случился, пожалуй, самый явный голевой момент второго тайма: Жирков подал с левого фланга на дальнюю штангу, Ригони остался без опеки соперников и пробивал первым касанием пробивал по воротам с нескольких метров, но "снаряд" попал в штангу. А на 65 минуте "Зенит" и вовсе забил, но мяч был отменен. После подачи со штрафного Бранислав Иванович завалил в штрафной одного из игроков противной команды, в связи с чем "кожаный", трепыхающийся в дальнем угле, был бесполезен.

Ближе к концу матча количество опасных моментов значительно уменьшилось, а команды во многом согласились на ничью. Особенно это было характерно для "Зенита", который (а) играл в гостях против сильного коллектива и (б) ничего не терял в плане турнирной таблицы. По итогам матча питерцы на 5 баллов опережают ЦСКА и продолжают уверенно лидировать в РПЛ. "Спартак" идет пятым, но отрыв от второго места составляет всего 3 балла.

"Спартак" – "Зенит" – 1:1

Голы: Глушаков, 13 – 1:0; Барриос, 27 – 1:1.

"Спартак": Селихов – Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон – Мельгарехо (Ломовицкий, 79), Глушаков (Умырянов, 85), Зобнин, Ханни, Ташаев (Глущенков, 73) – Адриано.

"Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Жирков – Ригони (Оздоев 87), Барриос, Нобоа (Дриусси, 56), Кузяев – Азмун (Шатов, 74), Дзюба.