"Спартак" и "Зенит" обменялись колкостями в твиттере

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"Спартак" и "Зенит" обменялись колкостями в твиттере

Питерский "Зенит" потроллил московский "Спартак" после их вылета из Лиги Чемпионов.

"Красно-белые" дважды проиграли "Бенфике" со счётом 0:2 в квалификации главного еврокубка и теперь сыграют в Лиге Европы.

"Футбол пошёл не по плану", - отреагировал "Зенит" на неудачу "Спартака", прикрепив скриншот того, как москвичи причисляют себя к "командам, которые сыграют в следующем сезоне ЛЧ".

Не пропустите: "Спартак" проиграл "Бенфике" и отправился в Лигу Европы. | http://soccernews.ru
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