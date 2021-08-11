"Спартак" и "Зенит" обменялись колкостями в твиттере
Питерский "Зенит" потроллил московский "Спартак" после их вылета из Лиги Чемпионов.
"Красно-белые" дважды проиграли "Бенфике" со счётом 0:2 в квалификации главного еврокубка и теперь сыграют в Лиге Европы.
"Футбол пошёл не по плану", - отреагировал "Зенит" на неудачу "Спартака", прикрепив скриншот того, как москвичи причисляют себя к "командам, которые сыграют в следующем сезоне ЛЧ".
"Да, мы проиграли, но вы, пожалуй, последние, кто может шутить о чужих неудачах в ЛЧ", - ответили спартаковцы, напомнив питерцам об их провальном выступлении в двух последних розыгрышах турнира.
Yep, we lost, but you are probably the last club that should joke about others' failures in UCL... https://t.co/GevMpFWwXo pic.twitter.com/ExkxOX4K9s— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 10, 2021
Не пропустите: "Спартак" проиграл "Бенфике" и отправился в Лигу Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Впервые за 13 лет у России будет только один представитель в групповом этапе ЛЧ
-
Головин высказался о своём голе в ворота "Спарты"
-
"Локомотив" нацелился на французского таланта
-
1
Глава LFP прокомментировал переход Месси в ПСЖ
-
"Спартак" и "Зенит" обменялись колкостями в твиттере
-
Главные новости дня: 10 августа
-
Витория прокомментировал поражение от "Бенфики"
-
Рамос близок к возвращению в общую группу ПСЖ
-
В контракте Месси с ПСЖ прописан пункт касательно сборной Аргентины
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
Президент ПСЖ прокомментировал переход Месси
-
Успехи "Шахтера" и "Монако", неудачи "Спартака" и "Рейнджерса": все результаты ответных игр 3-го отборочного раунда ЛЧ
-
Появились первые кадры Месси в форме ПСЖ
-
"Спартак" проиграл "Бенфике" и отправился в Лигу Европы
-
Месси прокомментировал переход в ПСЖ
-
1
Месси подписал контракт с ПСЖ
-
"Монако" Головина и ПСВ вышли в раунд плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Химки" объявили о трансфере нападающего "Фенербахче"
-
1
Тебас: "Остаться без Месси и без 270 миллионов евро - великолепный план"
-
"Шахтер" второй раз обыграл "Генк" и прошел в раунд плей-офф Лиги Чемпионов