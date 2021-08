"Спартак" и "Зенит" обменялись колкостями в твиттере

Питерский "Зенит" потроллил московский "Спартак" после их вылета из Лиги Чемпионов.

"Красно-белые" дважды проиграли "Бенфике" со счётом 0:2 в квалификации главного еврокубка и теперь сыграют в Лиге Европы.

"Футбол пошёл не по плану", - отреагировал "Зенит" на неудачу "Спартака", прикрепив скриншот того, как москвичи причисляют себя к "командам, которые сыграют в следующем сезоне ЛЧ".

Yep, we lost, but you are probably the last club that should joke about others' failures in UCL... https://t.co/GevMpFWwXo pic.twitter.com/ExkxOX4K9s