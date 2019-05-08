"Спартак" и "Зенит" поборются за голландского полузащитника
"Спартак" и "Зенит" проявляют интерес к полузащитнику АЗ Гусу Тилу, сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, российские клубы рассматривают вариант с приобретением капитана голландского клуба в летнее трансферное окно. Впрочем, пока что никаких переговоров клубы не вели.
21-летний Тил является воспитанником АЗ и играет на позиции центрального атакующего хавбека. В нынешнем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.
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|27
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