"Спартак" и "Зенит" поборются за голландского полузащитника

"Спартак" и "Зенит" проявляют интерес к полузащитнику АЗ Гусу Тилу, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, российские клубы рассматривают вариант с приобретением капитана голландского клуба в летнее трансферное окно. Впрочем, пока что никаких переговоров клубы не вели.

21-летний Тил является воспитанником АЗ и играет на позиции центрального атакующего хавбека. В нынешнем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.

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