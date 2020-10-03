"Спартак" и "Зенит" поделили очки в 10-м туре РПЛ

В центральной игре 10-го тура РПЛ "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом".

Оба клуба продолжают лидировать в чемпионате, набрав по 21 очку.

"Спартак" - "Зенит" 1:1

Голы: Ерохин, 65 - 0:1, Понсе, 86 - 1:1

"Спартак": Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Зобнин, Урунов (Ещенко, 85), Крал, Бакаев (Соболев, 53), Ларссон (Маркитесов, 90), Понсе.

"Зенит": Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Ракицкий, Оздоев, Ерохин, Мостовой (Азмун, 72), Барриос, Малком, Дзюба.

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