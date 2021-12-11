"Спартак" интересуется 19-летним талантом из "Строгино"

Московский "Спартак" следит за правым полузащитником "Строгино" Игорем Соколовым, утверждает "Матч ТВ".

По информации источника, 19-летний футболист находится на просмотре в расположении "красно-белых".

Если перспективный хавбек впечатлит селекционеров, то подпишет контракт и будет выступать за "Спартак-2".

Соколов является лучшим бомбардиром "Строгино" в текущем сезоне с 9 голами в 20 матчах.

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