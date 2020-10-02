"Спартак" интересуется 22-летним бразильцем

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"Спартак" интересуется 22-летним бразильцем

Московский "Спартак" нацелился на полузащитника "Мидтьюлланда" Эвандера да Силву.

По информации журналиста Фабио Алейксо, клубы уже ведут переговоры о трансфере 22-летнего футболиста.

Впрочем, приоритет "Мидтьюлланда" - сохранить в составе бразильского хавбека.

Эвандер присоединился к датской команде в августе 2018 года, с тех пор сыграл 69 матчей, забил 19 голов и сделал 14 ассистов. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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