"Спартак" интересуется алжирским форвардом

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"Спартак" интересуется алжирским форвардом

Нападающий бельгийского "Стандарда" Исхак Бельфодиль стал трансферной целью "Спартака", сообщает Voetbal.

По информации источника, московский клуб отправил своих скаутов, чтобы те воочию понаблюдали за игрой 25-летнего алжирца, на которого также претендуют "Эвертон" и "Ганновер".

Бельфодиль выступает за "Стандард" с 2016 года, сыграл 30 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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