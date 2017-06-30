"Спартак" интересуется Баделем



"Спартак" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику "Фиорентины" Милану Баделю, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Красно-белые" рассматривают хавбека в качестве замены травмированному Роману Зобнину, который пропустит около полугода.

Ранее сообщалось, что 28-летним Баделем также интересуются "Зенит", "Милан" и "Интер". Сам хорват не против переезда в Россию.

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